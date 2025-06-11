Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni ve Yakalanan Şahıslar

Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni ve Yakalanan Şahıslar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren bir kişi suçüstü yakalandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı ve çok sayıda elektronik ekipman ele geçirildi.

Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren bir kişi sınav sırasında suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren Y.Ç.'nin (52) kopya düzenekli elektronik sistemle sınava katıldığını tespit etti. Sınav sırasında yakalanan şahsın üzerindeki sistemi uzaktan yöneten S.A.Ç. (25) ise okul yakınındaki bir araçta yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramada 3 adet casus kulaklık, 2 yaka kamerası, 2 verici cihaz, 6 sim kart ve çok sayıda elektronik ekipman ele geçirildi. Y.Ç. ve S.A.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD ve Çin'den piyasaları rahatlatacak anlaşma

Dünyaya rahat bir nefes aldıran kare! Beklenen anlaşma sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek

"Kardeş" dediği ülke ile imzalar atıldı! Çok sayıda KAAN alacaklar
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti

Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin tavrı dikkat çekti
Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçeye 150 bin kişi geldi

6 bin nüfuslu ilçeye bayramda 150 bin kişi akın etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncusu hayatını kaybetti
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Osman Ağa'nın kızı Dilek tatil pozlarıyla gündemde
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.