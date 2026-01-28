Haberler

Samsun'da ehliyet e-sınavında kopya düzeneği ele geçirildi

Samsun'da ehliyet e-sınavında kopya düzeneği ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra ilçesinde yapılan ehliyet e-sınavında şüpheli davranışlarda bulunan bir adayın üst aramasında kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik düzenek bulundu. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan ehliyet e-sınavında bir adayın şüpheli hareketleri üzerine yapılan kontrollerde kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik düzenek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sınava giren K.Ü.'nün (58) sınav esnasındaki davranışlarının dikkat çekmesi üzerine sınav sonrasında detaylı üst araması yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kulaklık, 1 adet powerbank, 1 adet cep telefonu, 1 adet taşınabilir Wi-Fi cihazı ve 1 adet düğme şeklinde gizli kamera ele geçirildi.

Yetkililerle yapılan görüşmede, kopya düzeneğinin sınav öncesinde yerleştirildiği ve bu şekilde sınava girildiğinin anlaşıldığı bildirildi. Olayla bağlantılı olarak K.Ü. (58) ile Y.O. (48) hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler