Samsun'da Düğünde Havaya Ateş Açan İki Kişi Yakalandı
Samsun'da bir düğün sırasında havaya ateş açan iki kişi, sivil polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ruhsatlı ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Samsun'da düğünde tabancayla havaya ateş açan 2 kişi, sivil polisin silah seslerini duyup misafir gibi gittiği düğün yerinde 3 adet tabancayla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye gezen sivil ekipler, Toybelen Mahallesi'nde duydukları silah seslerinin izini sürdü. Silah seslerinin bir düğün merasiminden geldiğini tespit eden ekipler, araçlarını uzak bir noktaya bırakarak, misafir gibi düğün alanına girdi. Kalabalık arasında bellerinde tabanca olan 2 kişiyi fark eden polisler, hızlıca yanlarına giderek şahısları gözaltına aldı. Yapılan ircelemede M.K. isimli şahıstan 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, A.K. isimli şahıstan ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Polis merkezine götürülen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
