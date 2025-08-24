Samsun'da Düğünde Havaya Ateş Açan İki Kişi Yakalandı

Samsun'da düğünde tabancayla havaya ateş açan 2 kişi, sivil polisin silah seslerini duyup misafir gibi gittiği düğün yerinde 3 adet tabancayla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye gezen sivil ekipler, Toybelen Mahallesi'nde duydukları silah seslerinin izini sürdü. Silah seslerinin bir düğün merasiminden geldiğini tespit eden ekipler, araçlarını uzak bir noktaya bırakarak, misafir gibi düğün alanına girdi. Kalabalık arasında bellerinde tabanca olan 2 kişiyi fark eden polisler, hızlıca yanlarına giderek şahısları gözaltına aldı. Yapılan ircelemede M.K. isimli şahıstan 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, A.K. isimli şahıstan ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Polis merkezine götürülen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN