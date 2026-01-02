Karda tehlikeli drift

Samsun'da bir sürücü cipiyle karlı yol üzerinde drift atarken, yokuştan kayan çocuklar ise yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kar, Samsun'da herkesin hayatını farklı etkiledi. Bazı sürücüler yolda kalan araçlarını hareket ettirmek için uzun uğraşlar verirken, bazı sürücüler ise tehlikeye aldırmadan çeşitli akrobatik hareketler yaptı. İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ndeki pazar yerinde araçların güçlükle ilerlediği yolda 1 dakika boyunca drift atan sürücü, hem kendini hem de diğer araçların güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anları çevredeki vatandaşlara cep telefonuyla kayıt altına aldıran sürücü, daha sonra videonun kendisine gönderilmesi için videoyu çeken çocuklarla iletişime geçti.

Öte yandan kar yağışının ardından birçok çocuk, ellerine aldıkları poşet, tepsi gibi eşyalarla kendi kızaklarını yaparak yokuşlardan kayarken zaman zaman büyük tehlike atlattı. Kadifekale Mahallesi'ndeki ara sokaklardan pazar yoluna kayan çocuklar, o anda seyir halinde olan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Birkaç tehlikeli kaymanın ardından çocuklar, yolun her iki tarafında sırayla bekleyerek arabaların olmadığı anlarda kaymaya devam etti.

Akşam ve gece saatlerinde çeşitli aksiyonlara sebep olan kar, sabahın ilk saatlerinin ardından ise buzlanmanın etkisi nedeniyle ayakta durma yarışına sahne oldu. - SAMSUN