Haberler

Samsun'da 14 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Samsun'da 14 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da dolandırıcılık suçundan toplam 14 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan A.Ş., jandarma ekipleri tarafından Atakum ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'da dolandırıcılık suçundan toplam 14 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'dolandırıcılık' suçundan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ş.'nin, Atakum ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan A.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

Komşu ülkedeki protestolarda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
68 kentte 'sarı' alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak

Harita sarıya döndü, alarm verildi! Kar aniden bastıracak