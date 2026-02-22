Haberler

Yaşlı adamı 221 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 70 yaşındaki bir adamı 221 bin lira dolandıran 3 kişi, yapılan eş zamanlı operasyonla tutuklandı. Emniyet, şüphelilerin bağlantılarını ve dolandırıcılık yöntemlerini ortaya çıkardı.

Samsun'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 70 yaşındaki yaşlı adamı 221 bin lira dolandıran 3 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 70 yaşındaki H.P., telefonla arayan ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 221 bin TL dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada, müştekiye ait paranın V.A. (39) isimli şahsın banka hesabına aktarıldığı, söz konusu parayla il dışındaki bir kuyumcudan altın alındığı ve A.D. (25) ile M.S.İ. (26) isimli şahısların birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bolu ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda V.A., A.D. ve M.S.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı

Yaşanan rezilliğe herkes canlı yayında şahit oldu
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti

Kent savaş alanına döndü! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı

Yaşanan rezilliğe herkes canlı yayında şahit oldu
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı