Samsun Şehir Hastanesi adıyla yapılan 'iş başvurusu' dolandırıcılığına karşı uyarı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Şehir Hastanesi adı kullanılarak yapılan iş başvurusu dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli haber kaynaklarında Samsun Şehir Hastanemize personel alımlarında web sitesinden başvuru toplama yöntemiyle dolandırıcılık faaliyeti içinde olunduğu görülmüştür. Kamu Hastanelerimize sürekli işçi alımları İŞKUR üzerinden, kadrolu sağlık personeli alımları ise Sağlık Bakanlığımız tarafından KPSS puanıyla merkezi alımla gerçekleştirilmektedir. Bu iki yöntem dışında, web sitesinden başvuru, sosyal medyadan başvuru ve benzeri resmi olmayan işe alım yöntemi bulunmamaktadır. Bu iki yöntemde de kimse size ulaşıp, eğitim ya da başka bir adla ücret talep etmez. Lütfen resmi kaynaklardan yapılmayan bilgilendirmeleri dikkate almayın ve size ulaşarak iş imkanı sağlayacağını iddia eden kişilere itibar etmeyin" denildi. - SAMSUN