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Samsun'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybeden Eyüp Demir'in kullandığı traktör devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmetbaba Mahallesi'nde Eyüp Demir'in (59) kullandığı 35 UHT 84 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Talihsiz sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eyüp Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Demir'in cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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