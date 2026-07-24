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Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Samsun'un Canik ilçesinde Yusuf A. idaresindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve arkasındaki Ömer Y. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da meydana gelen kazada devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf A. idaresindeki 55 ARV 822 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile arkasındaki Ömer Y. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletli ambulans ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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