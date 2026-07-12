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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır
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Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 45 yaşındaki M.Ö., boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 45 yaşındaki bir kişi boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Körfez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren M.Ö. (45), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Deniz Polisi ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan M.Ö., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.Ö.'nün durumu ağır olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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