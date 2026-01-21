Haberler

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'da jandarma ekipleri DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir Irak uyruklu şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da jandarma ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu bir şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu değerlendirilen Irak uyruklu bir şahıs takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunduğu adres tespit edildi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu N.E.M. (29) yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan DEAŞ şüphelisi N.E.M., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

