Haberler

Samsun'da DEAŞ'a operasyon: 4 yabancı uyruklu gözaltında

Samsun'da DEAŞ'a operasyon: 4 yabancı uyruklu gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 4 Irak uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin A.H.S.A.H., M.H.H.A.B., A.M.Z.Z. ve S.H.I.A.H. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Bursa'da DEAŞ finansörü yakalandı

DEAŞ'ın finansörü Bursa'da operasyonla yakalandı
Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta