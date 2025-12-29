Samsun'da DEAŞ'a operasyon: 4 yabancı uyruklu gözaltında
Samsun Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 4 Irak uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin A.H.S.A.H., M.H.H.A.B., A.M.Z.Z. ve S.H.I.A.H. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa