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Samsun'da Dalgalı Denizde Bot Alabora Oldu: 4 Kişi Kurtarıldı

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Samsun'da dalgalı denizde botun alabora olması sonucu denize düşen 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Olay, Atakum ilçesinde bulunan İncesu Plajı ile Huzur Plajı kesişiminde meydana geldi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da dalgalı denizde botun alabora olması sonucu denize düşen 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesinde bulunan İncesu Plajı ile Huzur Plajı kesişiminde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2'si polis olduğu öğrenilen 4 kişi botla denize açıldı. Bir süre sonra rüzgarın şiddetini arttırmasıyla yükselen dalgalar botu alabora etti. Sahilden yaklaşık 100 metre açıkta devrilen bottan düşen 4 kişi bota tutunarak hayatta kalmaya çalıştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ARRES teknelerinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı askerler tarafından kurtarılan 4 kişi, tekneye çekilerek ilk müdahaleleri yapıldı. 4 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılmasının ardından Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar denize girerek, alabora olan botu Deniz Polisinin teknesine bağlandıktan sonra kıyıya çekildi.

Kurtarılma anını sahilde bulunan vatandaşlar merakla izledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurtarma 3-sayfa Güncel samsun Yaşam Olay

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