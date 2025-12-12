Samsun'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 10 yıl hapis cezası olan Ü.O. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekipleri, hakkında "12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.O. (25) isimli şahsı yakaladı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonucunda hükümlü, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.O., Çarşamba Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa