Kız arkadaşına cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde kız arkadaşına yönelik cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Canik ilçesi Kızıloğlak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki M.M.Ç. 2025 yılı Kasım ayında Ü.C.Ç.'nin (20) kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddia etti. Olayla ilgili Ü.C.Ç., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulaması tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ü.C.Ç., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

