Samsun'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde Asım Cerrah'ın öldürülmesiyle ilgili Abhazya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edilen şahıs, Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet olayı, 22 Mayıs 2024 tarihinde Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak'ta meydana gelmişti. Cerrahoğlu Oto Döşeme adlı iş yerinin sahibi Asım Cerrah, iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, saldırıyı Sercan T.'nin düzenlediğini tespit etmiş, şüphelinin olay yerinden kaçtığı otomobil Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş olarak bulunmuştu. Firari şüpheli Sercan T., Abhazya'da yakalandı. İnterpol tarafından Türk polisine teslim edilen zanlı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sınırda teslim alınarak dün gece uçakla Samsun'a getirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Sercan T., KOM Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sercan T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi gönderildi. - SAMSUN