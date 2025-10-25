Haberler

Samsun'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Samsun'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu Asım Cerrah'ın öldürülmesiyle ilgili Abhazya'da yakalanan Sercan T., Türkiye'ye getirildi ve mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde Asım Cerrah'ın öldürülmesiyle ilgili Abhazya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edilen şahıs, Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet olayı, 22 Mayıs 2024 tarihinde Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak'ta meydana gelmişti. Cerrahoğlu Oto Döşeme adlı iş yerinin sahibi Asım Cerrah, iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, saldırıyı Sercan T.'nin düzenlediğini tespit etmiş, şüphelinin olay yerinden kaçtığı otomobil Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş olarak bulunmuştu. Firari şüpheli Sercan T., Abhazya'da yakalandı. İnterpol tarafından Türk polisine teslim edilen zanlı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sınırda teslim alınarak dün gece uçakla Samsun'a getirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Sercan T., KOM Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sercan T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.