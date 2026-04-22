Samsun'da ev yangını: Anne ve 6 aylık bebeği hastanelik oldu

Samsun'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 6 aylık bebeği hastanelik oldu.

Yangın, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli ısıtıcının bebek bezinin tutuşturması sonucu evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangın büyümeden müdahale edip söndürürken, yangında dumandan etkilenen Büşra B. (30) ile 6 aylık bebeği E.A.B., sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı