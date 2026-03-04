Samsun'da denizde cesedi bulunan kadının OKB hastası olduğu ortaya çıktı

Samsun'da denizde cesedi bulunan 36 yaşındaki kadının obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olduğu ve 19 yıldır tedavi gördüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde annesi S. Kıvrak (61) ile birlikte yaşayan Ceren Kıvrak (36), önceki gün saat 16.00 sıralarında evinden ayrılarak Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Çobanlı İskelesi'ne gitti. Vatandaşlar, saat 19.30 sıralarında içerisinde cep telefonu bulunan çantayı bulup polise teslim etti. Yapılan araştırmada Kıvrak'ın saat 18.00'e kadar sahilde fotoğraf çektiği tespit edildi. Denizde başlatılan arama çalışmaları sonucu Kıvrak'ın cansız bedeni, Denizevleri Mahallesi'nde Golf Kulübü yakınlarında bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Yaklaşık 19 yıldır OKB tedavisi gördüğü öğrenilen Kıvrak'ın denize düşme ihtimali ya da intihar edip etmediği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı