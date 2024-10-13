Samsun'da Cenaze Yolu Kazası: 3 Yaralı

Sakarya'dan Rize'ye yakınlarının cenazesine giden otomobilin Samsun'da yoldan çıkarak takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 35. kilometresi Tekeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan Rize'ye akrabalarının cenaze törenine giden ailenin içinde bulunduğu Ufuk Çalışkan (29) idaresindeki 35 PD 573 plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atarak ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Ufuk Çalışkan ile kardeşi Merve Tural (28) ve yeğeni 3 yaşındaki Eylül Buğlem Tural yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN