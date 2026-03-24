Mezarlıkta silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da cenaze töreni sırasında mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan Derecik Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vefat eden arkadaşının cenaze törenine katılan Yaşar B. (38), defin işlemleri sırasında silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu kasık ve sol bacak bölgesinden yaralanan Yaşar B., olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen A.D. (35) olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı