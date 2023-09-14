Samsun'da Çalıntı Elektrikli Motosiklet Bulundu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı bir elektrikli motosikleti İlkadım ilçesinde bir evin önünde buldu. Yabancı uyruklu şahıslar tarafından çalındığı düşünülen motosiklet için olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Samsun'da günlerdir aranan çalıntı elektrikli motosiklet, bir evin önünde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, günler öncesinde çalınan bir elektrikli motosikletin izini süren Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalıntı motosikleti İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi Şen Çift Apartmanı önünde buldu.

Yabancı uyruklu şahıslar tarafından çalındığı anlaşılan elektrikli motosiklet için çalışma yürüten ekipler, motosikleti bulduktan sonra olay yeri inceleme ekiplerini olay mahalline çağırdı. Olay yeri inceleme ekipleri çalıntı motosiklet ve çalan şahsın evi ile çevresinde parmak izi örnekleri topladı. Mahalle sakinleri, evde çok sayıda yabancı uyruklu şahsın yaşadığını, bunların ikamete kapıdan değil pencereden girip çıktığını söyledi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN