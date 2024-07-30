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Samsun'da çalılık ve otluk alanda çıkan yangın korkuttu

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Samsun'un İlkadım ilçesinde çalılık ve otluk alanda çıkan yangın, vatandaşları korkuttu. Yangın, Varol Park'ın yanındaki boş arazide meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve trafik normale döndü.

Samsun'da çalılık ve otluk alanda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde bulunan Varol Park'ın hemen yanındaki boş arazide meydana geldi. Çalılık ve otluk alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, trafik ve çevre güvenliğini aldı. Yangın itfaiye ekipleri gelmeden söndü. Akabinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Yangının sönmesinin ardından trafik normale döndü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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