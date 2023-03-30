Samsun'da buzdan kayan 13 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı
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Samsun'da buzdan kayan 13 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı Samsun'da aralarında yolcu otobüsü, tır, otomobilin de bulunduğu 13 aracın karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Samsun'da buzdan kayan 13 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı
SAMSUN - Samsun'da aralarında yolcu otobüsü, tır, otomobilin de bulunduğu 13 aracın karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Saraçoğlu rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzdan kayan ve aynı yolda 500 metre mesafede aralarında yolcu otobüsü, tır ve otomobillerin bulunduğu 13 aracın karıştığı 7 ayrı kazada toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.