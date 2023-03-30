Samsun'da buzdan kayan 13 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da aralarında yolcu otobüsü, tır, otomobilin de bulunduğu 13 aracın karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Saraçoğlu rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzdan kayan ve aynı yolda 500 metre mesafede aralarında yolcu otobüsü, tır ve otomobillerin bulunduğu 13 aracın karıştığı 7 ayrı kazada toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.