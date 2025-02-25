Samsun'da Buzda Kayarak Ters Dönen Araçta Yaralanan Yok

Samsun'da buzdan kayan otomobil yoldan çıkarak ters döndü.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. idaresindeki Audi marka 55 AKZ 079 plakalı otomobil buzdan kayıp yoldan çıkarak ters döndü. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Emniyet kemeri takılı olduğu için araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN