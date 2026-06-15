Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 190 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 190 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli şahısların ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 190 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.K. (42) ve C.A. (57) hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN