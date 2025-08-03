Samsun'da Boğulma Tehlikesi Sonrası Cankurtaran ve Vatandaş Arasında Kavga

Samsun'da bir gencin yüzerken boğulma tehlikesi geçirdiği deniz kenarında cankurtaran ile vatandaş arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Batuhan Ö., serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine polis, ambulans ve cankurtaranlar sevk edildi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan Batuhan Ö. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada cankurtaran H.C. ile sahilde çadır kurup denizde yüzen R.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis kavgaya müdahale ederek önlerken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca polis tutanak tutup her iki tarafı da serbest bıraktı. Cankurtaran H.C., R.A.'nın kurtarma sırasında işlerine karıştığını söylerken, R.A. da H.C.'nin kendisine müdahale ettiğini ileri sürdü. - SAMSUN