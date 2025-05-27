Samsun'da Bisikletli Çocuğa Kamyonet Çarptı, Hayatını Kaybetti

Samsun'da Bisikletli Çocuğa Kamyonet Çarptı, Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir yaya geçidinden geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden geçerken kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.A. yönetimindeki 55 ARL 510 plakalı kamyonet, bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazaya karışan kamyonet sürücüsü E.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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