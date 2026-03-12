Haberler

Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Duran Ceylan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan T.B. idaresindeki 57 ACR 101 plakalı otomobil, Yenice mevkisinde bisiklet sürücüsü Duran Ceylan'a (54) çarptı.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Alaçam Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
