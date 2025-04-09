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Samsun'da akılalmaz görüntüler! Köpeğini sokak köpeklerine saldırttı

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Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen olay büyük tepkilere neden oldu. Bir kişi, tasmasından tuttuğu köpeğini mahalledeki sokak köpeklerinin üzerine salarak kavga ettirdi. Durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri isyan etti.

Samsun'un Terme ilçesinde bir kişi, tasmasından tuttuğu köpeğini mahalledeki sokak köpeklerinin üzerine salarak kavga ettirdi. Mahalle sakinleri durumdan rahatsız olduklarını ve olaya tepkilerini ifade ettiklerini belirtti.

Samsun'un Terme ilçesinde bir şahsın, tasmasından tuttuğu köpeğini, mahallede bulunan sokak köpeklerinin üzerine salarak kavga ettirdiği anlar görüntülendi. İlçenin Elmalık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bölgede sokak köpeklerinin bir hayli fazla olduğunu, kimi zaman rahatsızlık verecek düzeyde olduğunu belirtti. Vatandaşlar, bir şahsın tasmasını tutarak sokağa getirdiği ve ağzında ağızlık olmayan köpeğini, diğer sokak köpeklerinin üzerine saldırttığını, köpeklerin kavga ettirildiğini kaydetti. Köpeği ile gelen vatandaşın belirli aralıklarla bu olayı gerçekleştirdiğini iddia eden vatandaşlar, mahalleliler olarak olaya tepki gösterdiklerini aktardılar.

"BİLEREK ÜZERLERİNE SALDIRTIYOR"

Olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Buradaki sokak köpekleri kimi zaman bir hayli fazla olabiliyor. Bir vatandaş ağzı kapalı olması gereken bir köpeği buraya getiriyor, tasmasından tutuyor ve bilerek köpeklerin üzerine saldırtıyor. Duruma tepki gösterdik, sokak köpeklerini şikayette bulunduk ama henüz bir çözüm bulamadık" dediler. Cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde bir şahsın tasmasından tuttuğu köpeğini diğer sokak köpeklerinin üzerine saldığını ve köpeklerin ilk önce bir süre havladığı, sonrasında ise kavga ettikleri anlar yer aldı.

Samsun'da akılalmaz görüntüler! Köpeğini sokak köpeklerine saldırttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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