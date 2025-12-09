İş yerinin bodrumunda iple asılı halde bulundu

Samsun'da bir kişi, bir iş yerinin bodrum katında iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Ö.E., bir iş yerinin bodrum katında iple asılı halde bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ö.E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN