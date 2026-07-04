Bıçaklı kavganın zanlısı adliyeye sevk edildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde 26 Haziran'da çıkan tartışmada M.B.Ö.'yü bıçaklayarak yaralayan şüpheli Ş.Ç., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Samsun'da meydana gelen bıçaklı yaralama olayının şüphelisi, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Olay, 26 Haziran'da İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan tartışmada M.B.Ö. bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan İlyasköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi Ş.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.Ç., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı