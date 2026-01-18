Haberler

Samsun'da bıçaklı saldırıda 12 yerinden yaralanan şahıs hastanelik oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, bıçaklı saldırıya uğrayarak vücudunun 12 yerinden yaralanırken, hastanede tedavi altına alındı. Saldırganlar ise olaydan kaçarak izlerini kaybettirdi.

Samsun'da uğradığı bıçaklı saldırıda vücudunun 12 yerinden yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan P.A., 12 yerinden yaralandı. Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

