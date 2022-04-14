Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da 3 kişinin saldırısına uğrayan bir kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S.(31) tanımadığı 3 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen E.S. saldırganlar tarafından elinden ve sağ dizinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan E.S. tedavi altına alınırken, kimliği belirsiz saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa