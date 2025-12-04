Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı
Samsun'da iki kardeş tarafından 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan bir şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi olan kadın, basın mensuplarına saldırdı.
- Samsun'da 35 yaşındaki Mahmut N., biri kadın iki kardeş tarafından 14 kez bıçaklanarak ağır yaralandı.
- Bıçaklama şüphelileri Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y. polis tarafından yakalandı.
- Şüphelilerden Tuğçe Y., olay yerinde görev yapan basın mensuplarına saldırdı.
İKİ KARDEŞ, DEFALARCA BIÇAKLADI
Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Mahmut N., biri kadın iki kardeş tarafından 14 kez bıçaklanarak ağır yaralandı. Şahıs, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklama şüphelileri Tuğçe Y. (30) ve kardeşi Sefa Y.'yi kısa sürede yakaladı.
GAZETECİLERE SALDIRDI
Bu sırada olay yerinde bulunan iki kadın, görevini yapan basın mensuplarına saldırdı. Saldırganlardan birinin, bıçaklama olayının da şüphelisi olan Tuğçe Y. olduğu belirlendi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Yaralının hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.