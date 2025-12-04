Haberler

Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı

Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı Haber Videosunu İzle
Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da iki kardeş tarafından 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan bir şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi olan kadın, basın mensuplarına saldırdı.

  • Samsun'da 35 yaşındaki Mahmut N., biri kadın iki kardeş tarafından 14 kez bıçaklanarak ağır yaralandı.
  • Bıçaklama şüphelileri Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y. polis tarafından yakalandı.
  • Şüphelilerden Tuğçe Y., olay yerinde görev yapan basın mensuplarına saldırdı.

Samsun'da iki kardeş tarafından 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi kadın, habercilere saldırdı.

İKİ KARDEŞ, DEFALARCA BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Mahmut N., biri kadın iki kardeş tarafından 14 kez bıçaklanarak ağır yaralandı. Şahıs, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklama şüphelileri Tuğçe Y. (30) ve kardeşi Sefa Y.'yi kısa sürede yakaladı.

GAZETECİLERE SALDIRDI

Bu sırada olay yerinde bulunan iki kadın, görevini yapan basın mensuplarına saldırdı. Saldırganlardan birinin, bıçaklama olayının da şüphelisi olan Tuğçe Y. olduğu belirlendi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yaralının hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren kanun teklifi, Meclis'ten geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDevran Demir:

kadınlar belli zaten fiyat anlaşmazlığı olmuştur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

İlkadım ılcesı sonradan gocen hırtlarla dolu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

Ünlü teknik direktörden boşalan koltuğa oturdu
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler

Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'la görüşmesini anlattı

İmralı'ya giden MHP'li isim Öcalan'la görüşmesini anlattı
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Bolu'da köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek bir talepleri var

O ilde köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek talepleri var
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.