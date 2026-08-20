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Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklu

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada M.D., M.K.'yi bıçakla yaraladı. Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D. (21), alacak-verecek meselesi yüzünden M.K.'yi (27) sol bacağından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan M.D., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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