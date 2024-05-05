Samsun'da Benzin İstasyonu ve Yemek Kuryesine Sahte Para Veren 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da benzin istasyonu ve yemek kuryesine sahte para veren 2 kişi, 21 adet sahte 100 liralık banknot ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir benzin istasyonuna ile yemek kuryesine sahte para verildiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan takipler sonucunda, İlkadım ve Atakum ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu A.G. ve S.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda aynı seri numarasından 21 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN