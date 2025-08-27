Samsun'da Bar Çalışanına Silahlı Saldırı: Bir Tutuklama
Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda bar çalışanı yaralandı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen 2 kişi tabancayla bara doğru ateş açarak kaçtı. Saldırıda bar çalışanı Ö.A. sırtından vurularak yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili A.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaevine gönderildi. - SAMSUN