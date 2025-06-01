Samsun'da Balkondan Düşen Vertigo Hastası Hayatını Kaybetti

Samsun'da Balkondan Düşen Vertigo Hastası Hayatını Kaybetti
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Samsun'da vertigo hastası Veli A. birinci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybederken, düştüğünü gören dünürü İbrahim Ç. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da balkondan düşen vertigo hastası şahıs hayatını kaybederken, düştüğünü gören dünürü ise onu tutmaya çalışırken yüzünden yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Bilecik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli A. (60) akrabasının evinin birinci katında sonradan yapılan balkonun sıvasını kontrol etmek için balkona çıktı. Vertigo hastası olduğu öğrenilen Veli A., başı dönünce dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. Bu sırada aşağıda bulunan Veli A.'nın dünürü İbrahim Ç., düşmek üzere olduğunu fark edince yakalamak için kollarını açıp hamle yaptı. Veli A., İbrahim Ç.'ye çarpıp beton zemine düştü. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Veli A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayda yüzünden hafif şekilde yaralanan ve büyük üzüntü yaşayan İbrahim Ç. ise tedaviyi kabul etmedi. Veli A.'nın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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