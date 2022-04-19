Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, baltayla babasını öldürdü - Haberler

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Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, baltayla babasını öldürdü

AA - 3. Sayfa
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Samsun'un Ladik ilçesinde bir kişi, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kızı tarafından öldürüldü. Baltayla babasını öldüren kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ladik ilçesinde Akyar Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Z.B. (46), gece evde bulundukları sırada baltayla babası H.B'ye (66) saldırdı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Z.B. ise Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, baltayla babasını öldürdü

AA / Recep Bilek - 3. Sayfa

Hisarcık, Samsun, Ladik, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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