Samsun'da 17 yıl hapis cezası bulunan baba ile 8 yıl hapis cezası olan oğlu yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba ile oğlu jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, 'kasten yaralama' suçundan 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan baba D.A. ile yine 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan oğlu Ç.A.'nın ilçede olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla aynı evde yakalanan baba ve oğul, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN