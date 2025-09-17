Haberler

Samsun'da Baba-Oğul Silahlı Saldırıya Uğradı

Samsun'da Baba-Oğul Silahlı Saldırıya Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda baba, oğlu ve yeğeni yaralandı. Olay sonrası saldırgan kaçtı, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Samsun'da geceleyin sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan baba-oğul ve beğeni yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Cemal S.(68), oğlu Eyüp S.(38) ve kardeşinin oğlu Hamza S.(40) kanlar içinde kalarak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırgan olay yerinden bir araçla kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde 7 adet kartuş ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git

Hocanın soluğu yanında alan adama verdiği tepki bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.