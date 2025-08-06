Samsun'da Astsubay Gazinosunda Yangın: Paniğe Neden Oldu
Samsun'un İlkadım ilçesindeki astsubay gazinosunda çıkan yangın, elektrik dairesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Olay yerine hızlıca müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan astsubay gazinosunda çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Elektrik dairesinden çıktığı tahmin edilen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Kale Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki astsubay gazinosunda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Elektrik dairesinden yükselen dumanlar üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, doğal gaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Sivil trafik ekipleri, olay sırasında caddeyi iki yönlü trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Gazino binasının iç kısmındaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Küçük çaplı yangının kontrol altına alınmasının ardından cadde tekrar araç trafiğine açıldı. - SAMSUN