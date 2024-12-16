Samsun'da Araçta Radar Tespit Cihazı Ele Geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta arama yapan polis, radar tespit cihazı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, bir araçta yapılan aramada 1 adet radar tespit cihazı bulundu. Araç sürücüsü hakkında "hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak" suçundan tutanak tutularak mahkemeye gönderildi.

Mahkemenin aracında radar tespit cihazı ele geçen sürücülere 12 bin 977 TL ile 19 bin 566 TL arasında para cezası uyguladığı öğrenildi. - SAMSUN