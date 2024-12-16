Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Beşar Esad, adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Samsun'da Araçta Radar Tespit Cihazı Ele Geçirildi

Samsun'da Araçta Radar Tespit Cihazı Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis, bir araçta yaptığı aramada radar tespit cihazı buldu. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı ve mahkeme tarafından ağır para cezası uygulanacak.

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta arama yapan polis, radar tespit cihazı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, bir araçta yapılan aramada 1 adet radar tespit cihazı bulundu. Araç sürücüsü hakkında "hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak" suçundan tutanak tutularak mahkemeye gönderildi.

Mahkemenin aracında radar tespit cihazı ele geçen sürücülere 12 bin 977 TL ile 19 bin 566 TL arasında para cezası uyguladığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı
img

Sahalara döneceği maç belli oldu
img

Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de tarihin doğru tarafında durduk
Türkiye ile ilgili "HTŞ" iddialarına yanıtı net oldu
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çıkış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çıkış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Pazartesi günü hangi diziler var? 16 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Mert Hakan Yandaş küfür etti mi, ceza alacak mı VİDEO (Fenerbahçe Başakşehir)? Mustafa Koç sağlık durumu ne? Ağrı Valisi Mustafa Koç hasta mı? 17 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, İkizler burcu yorumu! 17 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Zeyd öldürüldü mü? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı ne zaman, SON TOPLANTI ne zaman? 17 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 17 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Aralık Euro mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.