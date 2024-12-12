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Samsun'da Altın Kapkaçına 2 Tutuklama

Samsun'da Altın Kapkaçına 2 Tutuklama
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Samsun'da takip ettikleri kadının boynundaki 30 bin liralık altını kapkaç yöntemiyle çalan iki kişi tutuklandı. Olay, dolmuşta başlayan bir takip sonrası gerçekleşti.

Samsun'da takip ettikleri kadının boynundaki zincire takılı 30 bin liralık tam altını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev hanımı S.Ç. (43) ile dolmuşta karşılaşan O.K.(33) ve A.U. (26), kadının boynundaki altın zincire takılı 30 bin liralık tam altını fark edince onu takibe aldı. S.Ç. ile birlikte dolmuştan inen O.K. ve A.U., kadını evinin önüne kadar takip etti. S.Ç. oturduğu evin apartman girişinden girdiği sırada peşinden takip eden O.K., kadının boynundaki altın zinciri kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Polis önce A.U. adlı kadını, ardından da çaldığı altın ile kaçan O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı altın sahibine teslim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki sorguları tamamlanan A.U. adlı kadın ile O.K. isimli şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.U. ve O.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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