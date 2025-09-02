Samsun'da Alkollü Şahıs Park Halindeki Kamyonun Kornasını Çaldı

Samsun'da geceleyin park halindeki kamyonun kornasını yerinden sökerek çalan şahıs polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde önceki gece saat 04.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir içkili mekanda içki içen M.T.(23) aldığı alkolünde etkisiyle park hakindeki kamyonda bulunan 10 bin lira değerindeki havalı kornayı yerinden sökerek çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesinde çaldığı havalı korna ile birlikte yakalanan M.T. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.T.," İçkili mekandan çıktıktan sonra alkolün etkisiyle kamyonun kornasını çalmışım. Kendine gelince kornayı geri götürmeyi düşündüm. Ancak polis beni yakaladı. Arabam bile yok. Kornayı alkolün etkisiyle çaldım" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN