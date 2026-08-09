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Akülü Oyuncak Tekerleğinde Uyuşturucu!

Akülü Oyuncak Tekerleğinde Uyuşturucu!
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Samsun’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan dikkat çekici bir yöntem daha ortaya çıkarıldı.

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan dikkat çekici bir yöntem daha ortaya çıkarıldı. Akülü çocuk aracının tekerleğine gizlenmiş 705 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından yolcu otobüsüyle Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarat alan Narkotik Polisi, İlkadım ilçesinde söz konusu otobüsü durdurarak arama yaptı.

Otobüsün bagaj bölümünde bulunan akülü çocuk aracı şüphe üzerine detaylı şekilde incelendi. Yapılan aramada, aracın tekerleğinin içine zulalanmış vaziyette 705 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddenin dikkat çekmemek amacıyla akülü çocuk aracına gizlendiği değerlendirildi.

Operasyon kapsamında E.Ü. (27) isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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