Samsun'da Ağustos Ayında 1299 Trafik Kazası: 6 Ölü, 901 Yaralı

Samsun'da ağustos ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen bin 299 trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 901 kişi yaralandı. 2025 yılının 8 aylık döneminde ise 25 kişi öldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, ağustos ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında ağustos ayında 639'i ölümlü-yaralanmalı ve 509'i maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 299 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 kişi olay yerinde can verdi.

Yurt genelinde 63 binden fazla kaza

2025 yılı ağustos ayında Türkiye genelinde ise 63 bin 936 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 222'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Yurt genelindeki kazalarda 269 kişi hayatını kaybederken, 43 bin 714 kişi ise yaralandı.

Araç türlerine göre kaza istatistikleri

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı kazalara karışan araç türleri arasında otomobiller 22 bin 346 kaza ile ilk sırada yer aldı. Onu motosiklet (11 bin 697), kamyonet (6 bin 55), motorlu bisiklet (4 bin 805), bisikletler ( bin 101), minibüs (818), çekici (808), kamyon (696) otobüs (643), traktör (423) takip etti. Ayrıca, 81 özel amaçlı araç, 44 iş makinesi, 34 ambulans, 13 tanker, 3 tren ve 9 tramvay da ölümlü-yaralanmalı kazalara karıştı. Bu veriler, her tür taşıtın trafiğe çıktığında ne kadar dikkatli ve kurallara uygun kullanılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trafik kazalarının önüne geçmek için emniyet birimleri kontrollerini sıklaştırırken, yetkililer de hem sürücülere hem de yayalara dikkatli olmaları yönünde çağrılarda bulundu. - SAMSUN