Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da bahçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Recep Saliç, bahçesinde ağaç kestiği sırada ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Saliç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Recep Saliç'in cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı