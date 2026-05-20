Samsun'da kayıp yaşlı kadından acı haber: 4'üncü günde cansız bedeni bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde 17 Mayıs'tan bu yana kayıp 85 yaşındaki Türkan Yener'den acı haber geldi. Günlerdir süren yoğun arama çalışmalarının dördüncü gününde yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Canik ilçesi Kaleboğazı Mahallesi Kabuk Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Türkan Yener'in (85) Pazar gününden itibaren kayıp olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yener'in en son evindeki güvenlik kamerası görüntülerinde görüldüğü, daha sonra Mert Irmak Köprüsü çevresinde görüldüğüne dair değerlendirmelerin ekiplerce titizlikle incelendiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar özellikle ırmak yatağı ve çevresine yoğunlaşırken, günler süren arama faaliyetleri bölgede kesintisiz şekilde devam etti. Çalışmaların dördüncü gününde, bugün saat 10.30 sıralarında Yener'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cenazenin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildiği bildirildi. - SAMSUN

