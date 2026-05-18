Haberler

Samsun'da kaybolan 85 yaşındaki vatandaşı arama çalışması başlatıldı

Samsun'da kaybolan 85 yaşındaki vatandaşı arama çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Türkan Yener'den haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Yaşlı kadının en son pazar günü evdeki güvenlik kamerasında görüldüğü, ardından Mert Irmak Köprüsü civarında izine rastlandığı belirtildi. Arama çalışmaları AFAD koordinatörlüğünde sürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki kadından haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Canik Kaleboğazı Mahallesi Kabuk Sokak'taki adresinde ikamet eden Türkan Yener (85), 17 Mayıs Pazar günü tahmini olarak kayboldu. Bugün yapılan ihbarın ardından ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

Yener'in bedensel engelinin bulunmadığı, bilinen bir hastalığı ya da düzenli kullandığı bir ilacının olmadığı öğrenildi. Yaşlı kadının 1. derece akrabasının bulunmadığı ve yalnız yaşadığı bilgisi paylaşıldı. Yener'in son olarak pazar günü evdeki güvenlik kamerasında görüldüğü, daha sonra ise Mert Irmak Köprüsü civarında görüldüğüne dair değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

İhbarın ardından bugün başlayan arama faaliyetlerinde ekiplerin çalışmalarını özellikle ırmak yatağı ve çevresindeki güzergah üzerinde yoğunlaştırdığı belirtildi. Arama çalışmaları, AFAD koordinatörlüğünde bölge genelinde sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Seçim vaatlerinin önüne geçen dans
24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim'e ertelendi

Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim'e ertelendi
İmamoğlu'nun diploma iptali davası ile ilgili yeni karar

İmamoğlu'nun diploma iptali davası ile ilgili yeni karar
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım